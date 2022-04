Déploiement 4G : Free se place largement 1er en mars, et booste fortement ses nouvelles fréquences 2100MHz

L’ANFR vient de publier les chiffres de déploiement des réseaux mobiles 4G/3G au 1er avril.

A cette date, 59 687 sites 4G sont autorisés en France par l’ANFR. En métropole, 56 664 sites 4G sont autorisés, dont 52 060 sont en service. Les autorisations et les mises en service de sites 4G ont poursuivi leur progression sur le mois de mars : elles se sont accrues de + 0,4 %.

Ce mois de mars reste encore très bas pour les opérateurs en ce qui concerne le déploiement 4G. Malgré tout, Free est largement en tête avec 164 nouveaux sites 4G, et se rapproche mois après mois, de Bouygues Télécom. Suit Orange avec 97 nouveaux sites, puis, dans un mouchoir de poche SFR avec 80 sites 4G supplémentaires et Bouygues Télécoms avec 74 nouveaux sites 4G. Le classement général ne change pas.

Le bilan des sites 4G mis en service en métropole s’établit comme suit :

Orange (27 790 sites, + 97 en mars 2022) ;

(27 790 sites, + 97 en mars 2022) ; SFR (23 071 sites, + 80 sur la même période) ;

(23 071 sites, + 80 sur la même période) ; Bouygues Telecom (22 952 sites, + 74 sur la même période) ;

(22 952 sites, + 74 sur la même période) ; Free Mobile (21 772 sites, + 164 sur la même période).

Focus sur le déploiement 4G de Free

Au delà du déploiement de nouveaux sites 4G, Free a été très actif concernant les fréquences 2100 MHz, que Free déploie depuis peu, l’opérateur a en effet mis en service 556 nouvelles antennes, pour un total de 3490.

Free a par contre été moins actif sur les fréquences 1800 MHz avec seulement 91 antennes supplémentaires activées durant le mois dernier soit 18 138 au total.

Sur les fréquences 700MHz, dites en or, Free réalise un mois moyen, avec 149 nouvelles antennes activées durant le mois dernier pour un total de 21268 antennes. Free utilise ses fréquences fétiche, les 700MHz, pour la 4G mais également pour déployer son réseau 5G. Ce déploiement massif de Free permet donc de proposer une couverture nationale plus rapidement que ses concurrents. Le débit sera par contre à peine plus élevé que pour la 4G

Variation du déploiement 4G au cours du mois de mars

Déploiement 3G : Free franchit la barre des 22 000 sites 3G

Outre la 4G, Free continue le déploiement de sites 3G, avec seulement 153 sites supplémentaires activés sur le mois de mars, pour un total de 22 055 sites 3G activés.