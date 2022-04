Freebox et Apple TV : OCS dégaine deux nouvelles promotions

Les abonnés Freebox disposant d’Amazon Prime, de Molotov ou d’une Apple TV, bénéficient actuellement jusqu’à deux offres promotionnelles.

Alors qu’un plan de transformation était attendu, Orange pourrait finalement opter pour la revente d’OCS. La perte à venir de l’important contrat de distribution du catalogue d’HBO (Game of Thrones, Chernobyl, Westworld, Succession etc.) causée par l’arrivée d’HBO Max en France en 2023, vient un peu plus obscurcir l’avenir de la plateforme. Reste que celle-ci compte aujourd’hui 3 millions d’abonnés, et propose des contenus qualitatifs. Pour ceux qui souhaiteraient la découvrir sans débourser 11,99€/mois, OCS casse ses prix sur plusieurs plateformes.

Son abonnement comprenant un accès au service de SVOD en illimité, bénéficie de 50% de réduction pendant 2 mois, soit 5,99€/mois, sur TV via chromecast et Airplay , mais aussi sur Android TV (mini 4K, player Pop), Apple TV, Smart TV Samsung, Smart TV LG, Amazon Fire TV, ou encore sur Molotov. Pour en profiter, il faudra y souscrire avant le 11 avril.

Pour les abonnés à Amazon Prime, une autre promotion est affichée. L’accès à tous les contenus d’OCS est proposé sur Prime Video à 0,99 €/mois pendant 1 mois, puis 11,99 €/mois par la suite. L’offre se termine également 11 avril.