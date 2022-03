Netflix va se lancer dans un nouveau genre

La plateforme SVOD annonce un nouveau type de contenus, proche des programmes interactifs déjà proposés sur Netflix, dès le 1er avril prochain.

Des séries, des films, des jeux et bientôt des quiz sur les séries et les films ! Netflix se diversifie et annonce lancer dès le 1er avril prochain un premier quiz interactif quotidien, accessible sur tous les supports. Le géant du streaming avait déjà expérimenté sur des contenus innovants, en proposant notamment des programmes interactifs comme Black Mirror Bandersnatch en 2019 et pousse l’idée un peu plus loin avec Trivia Quest.

Ce nouveau programme quotidien verra un épisode sortir tous les jours pendant le mois. Le concept est simple : faire avancer l’histoire en répondant à des questions de cultures générales. Un mélange de quiz et des séries, proposant dans chaque épisode 24 questions (12 de niveau standard et 12 de niveau plus avancé). De nombreux domaines seront abordés : science, histoire, divertissement, sport, art et géographie… Des réponses que vous pourrez sélectionner directement depuis votre télécommande, donc.



Donner les bonnes réponses vous permettra d’avancer dans l’histoire, puisqu’il y a bien une dimension narrative. En somme, vous aiderez Toupie à lutter face à Rocky, qui veut amasser pour lui seul toutes les connaissances du monde. “Afin d’améliorer l’expérience de nos abonnés, ceux qui le souhaitent auront la possibilité de relancer les quiz auxquels ils ont déjà joué pour améliorer leurs résultats et accumuler des points. À certaines étapes clés, les personnages prisonniers seront libérés des geôles de Rocky et vous découvrirez des animations exclusives inspirées des succès de Netflix. Chaque quiz s’achève sur une fin particulière dont ne voulons rien dévoiler à ce stade. Il faudra jouer pour la découvrir !” précise le géant de la SVOD.

Cette série sera disponible sur tous les appareils pris en charge : Smart TV, lecteurs de streaming, consoles de jeu, navigateurs Web, téléphones et tablettes Android, iPhone, iPad et iPod Touch. Les programmes interactifs étant disponibles sur les Freebox, les abonnés de Free équipés devraient ainsi pouvoir en profiter depuis leur décodeur.