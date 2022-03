Clin d’oeil : accros à Free, vous pouvez désormais personnaliser votre ordinateur avec 44 icônes dédiées

En plein dans la Free attitude ? Les goodies de l’opérateur ne vous suffisent pas ? Voilà de quoi métamorphoser le bureau de votre ordinateur !

Envie de personnaliser vos dossiers sur votre ordinateur et ainsi laisser libre court à votre Free dépendance ? Le petit fouineur de la communauté Free, Tiino-X83 vous facilite aujourd’hui la tâche en rendant accessibles et téléchargeables en quelques clics via Google Drive, pas moins de 44 icônes illustrant toutes les Freebox de la V3 à la Pop, mais aussi les marques d’Iliad, comme Free, Free Mobile, Free Pro, Oqee, etc.

Dans le même temps, ce fan invétéré de l’opérateur met aussi à disposition de nombreux modes d’emploi officiels numérisés des players et serveurs Freebox. Ainsi qu’une kyrielle de communiqués de presse d’Iliad depuis 2002, classés par année. De quoi ravir les plus nostalgiques d’entre vous.