Free Mobile poursuit son offensive avec son nouveau forfait 110 Go à moins de 10 euros

Prévue pour une courte durée, l’offre canon de Free Mobile joue finalement les prolongations jusqu’au 15 mars.

C’est la première fois que Free Mobile propose autant de Go à un prix si bas. Lancée samedi dernier, l’offre Série Free 110 Go à 9,99€/mois en France métropolitaine pendant 1 an devait prendre fin le 8 mars. Mais l’opérateur a décidé de poursuivre son offensive en prolongeant cette formule une semaine de plus. A la seule différence que ce forfait intègre 8 Go de données en roaming depuis l’Europe et les DOM. contre 10 précédemment. Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le forfait Free 5G 210 Go à 19.99€/mois. Le service 100% foot de Free en accès premium est également inclus.

Du côté de la concurrence, Bouygues Telecom propose actuellement 100Go pour 9,99€/mois. Red by SFR est rentré dans la compétition avec 100 Go pour 10€/mois. Sosh est cependant plutôt en retrait, avec des offres 60 Go à 13,99€/mois et 80 Go à 14,99€. A prix égal, la formule Série Free propose donc davantage de data.