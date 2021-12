Abonnés Free, vous cherchez le mode d’emploi officiel de votre Freebox ? Voici la solution

Avis aux abonnés Freebox désireux de mettre la main sur le mode d’emploi de leur box et des accessoires comme le répéteur WiFi, un membre de la communauté Free met à disposition tous les documents dans un dossier Google Drive.

“Ce n’est pas grand chose, j’ai regroupé tout les modes d’emploi des Freebox ainsi que des accessoires dans un dossier Google Drive pour ceux qui sont intéressés”, annonce aujourd’hui sur Twitter Tino-X83, dénicheur d’infos Free, bien connu de la communauté des Freenautes. Fort utile pour les abonnés ayant perdu le guide de démarrage de leur player ou serveur et souhaitant y jeter un oeil pour y trouver un renseignement particulier, ce dossier est accessible en un seul clic. Tous les fichiers sont en qualité HD.

Pour les Freenautes, j’ai une petite surprise ! Bon ce n’est pas grand chose, j’ai regroupé tout les mode d’emplois des Freebox ainsi que des accessoires dans un dossier Google Drive pour ceux qui sont intéressés 😬 (Documents original, qualité HD)*https://t.co/zfjPwZX95y pic.twitter.com/OJKlpT2qM2 — Tiino-X83 (@TiinoX83) December 31, 2021

Y figurent les modes d’emploi officiels de toutes les Freebox, à savoir HD, Crystal, Pop, mini 4K, Delta, Révolution, One et box 4G+. Mais pas seulement puisque ceux du répéteur WiFi, du pack Sécurité de la box haut de gamme de l’opérateur ou encore des Freeplugs sont aussi disponibles. Pour les nostalgiques, est également accessible le guide du service TV Perso Freebox qui permettait en 2007 aux clients dégroupés de diffuser de façon simple des contenus vidéos à leur proches sur la Freebox HD.

Pour rappel, Free propose de nombreux tutoriels sur l’utilisation de tous ses équipements sur sa chaîne Youtube. Univers Freebox aussi, via une kyrielle de sites thématiques dédiés aux tutoriels vidéos de la rédaction sur la Freebox Révolution, mini 4K, et Delta. Sans oublier, une page compilant des astuces pratiques pour les abonnés fixe et mobile. Le tout étant à retrouver aussi sur notre chaîne YouTube.