Auchan Telecom dégaine trois séries limitées pour les petits consommateurs

À l’heure où les gros forfaits mobiles à prix cassé fusent ici et là, Auchan Telecom s’adresse aux petits consommateurs. La marque propose en effet trois séries limitées à petit prix.

Auchan Telecom commercialise trois séries limitées sans engagement de durée avec les appels/SMS/MMS illimités et une quantité de data mobile oscillant entre 8 et 30 Go.

Valables jusqu’au 23 février 2022, des forfaits 8 et 30 Go s’affichent à 3,99 et 2,99 euros par mois. Les tarifs passent à 7,99 euros au bout de 12 mois pour le 8 Go et à 12 euros au bout de 6 mois pour le 30 Go. Disponible jusqu’au 28 février, un troisième forfait à 4,99 euros, puis 9,99 euros au-delà de la première année, intègre 20 Go de data pour l’Internet mobile. La data en roaming depuis l’UE et les DOM s’élève à 7 ou 8 Go selon le forfait et la carte SIM à régler au moment de la commande coûte 10 euros.

Comme Cdiscount Mobile et NRJ Mobile, la marque Auchan Telecom appartient à l’opérateur Euro Information Telecom, devenu filiale du groupe Bouygues Telecom en décembre 2020 et comptant 2 millions de clients.