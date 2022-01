Un nouveau service Free Mobile se fait attendre, que faire de toutes ces données ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Alors que Bouygues Telecom prend de l’avance, Free Mobile est attendu pour une appli pérenne

L’opérateur vient en effet de démarrer le programme de bêta-test d’une application tout-en-un à destination de ses abonnés mobile. De quoi remuer le couteau dans la plaie pour certains abonnés Free Mobile attendant en effet une application officielle de la part de leur opérateur, permettant d’accéder à toutes les fonctionnalités d’un espace abonné via une application réellement pensée pour le mobile.

Le max de data fait toujours débat

Alors que certains abonnés B&You se voient proposer une nouvelle augmentation automatique de leur offre, avec énormément de data supplémentaire pour 3€ de plus par mois, le débat est relancé : qui a besoin d’autant de data ? Certains voient notamment cela comme une mesure prise d’avance sur le boom de consommation dû au lancement de la 5G, mais d’autres voient une autre utilité à tous ces gigas dont la majorité des français n’ont que peu l’utilité.

La 5G sera-t-elle économe avec les nouveaux usages ?

D’après une nouvelle étude de l’Arcep, la 5G permettra bel et bien de faire des économies d’énergie dès 2023, notamment dans les zones très denses. Le régulateur a cependant précisé que les estimations sur lesquelles il se base ne prennent pas en compte le potentiel “effet rebond” de la généralisation de la nouvelle génération de téléphonie mobile. Pour certains, la porte ouverte à des débits bien plus élevée pourrait pousser à une consommation bien plus importante sur le réseau mobile, cependant, il faut également rappeler qu’en plus du déploiement du très haut débit mobile, la fibre est également de plus en plus démocratisée sur le territoire. Un équilibre sera-t-il trouvé ?

Une nouvelle chaîne intrigue les Freenautes

Freebox TV a accueilli la nouvelle chaîne française Imearth la semaine dernière. Dédiée à la détente et à l’exploration, cette dernière propose des contenus assez intriguant pour les téléspectateurs avec notamment des balades dans de beaux paysages, parfois en vue subjective. Une proposition qui n’a pas manqué d’étonner les abonnés, mais qui semble trouver son public dans les commentaires, malgré des questionnements sur le concept.

Les replay sur MyCanal en prennent pour leur grade

La chaîne cryptée a publié une nouvelle mise à jour de myCanal avec quelques correctifs mais a également intégré l’accès aux replays de NRJ12 et Chérie 25 sur la plateforme. Cette nouvelle a été l’occasion pour plusieurs abonnés de critiquer le service sur sa gestion des replay, avec des publicités jugées trop invasives. Si vous utilisez régulièrement la plateforme, êtes vous d’accord ?