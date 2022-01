Clin d’oeil : où peuvent se cacher les antennes Free Mobile

Lorsque l’on parle de déploiement de réseaux télécoms, on a souvent l’image d’un grand pylône trônant en bord de route. Ce n’est cependant pas forcément le cas et Free le rappelle en dévoilant ses antennes cachées un peu partout.

Vous êtes d’humeur à faire une chasse aux trésors ? Pourquoi ne pas essayer de détecter les antennes autour de vous ? Si les opérateurs installent régulièrement des pylônes imposants pour apporter leur réseau mobile dans les zones rurales, il est plus difficile d’en faire de même en ville. Free, Orange, Bouygues et SFR doivent alors faire preuve de plus de discrétion dans le milieu urbain ou sur d’autres infrastructures pour permettre aux français de rester connectés en mobilité.

Comme l’explique le compte officiel @Free_1337, Free étend son réseau mobile dans des zones “spécifiques” pour apporter une couverture optimale. Il y a du choix avec par exemple des gares, aéroports, tunnels, métros mais aussi des centre commerciaux, des stades, salles de spectacles, musées ou bibliothèques… L’opérateur postera ainsi sur son compte ses plus belles intégrations d’antennes assez discrètes, mais qui améliorent la couverture globale.

Voici quelques exemples, avec notamment une antenne campée sur une autoroute, une autre cachée dans le plafond d’un centre commercial ou encore des équipements installés à flanc de passerelle en pleine ville.

Même dans certains milieux plus ruraux, les opérateurs font parfois en sorte d’intégrer leurs antennes aux bâtiments, de manière à ne pas dénaturer le paysage.