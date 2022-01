Freebox Pop : un outil gratuit pour améliorer les performances du player

Univers Freebox vous propose aujourd’hui de découvrir RAM Cleaner, un outil promettant d’améliorer les performances de votre player Freebox Pop.

RAM Cleaner fait partie de nombreux que l’on retrouve sur ordinateur, mais également sur smartphone et tablette tactile. Il s’adresse aux utilisateurs d’appareils Android, avec la promesse de plus de rapidité en libérant la mémoire vive (RAM) de l’appareil inutilement occupée. L’outil est disponible sur le Play Store des players Freebox Pop et mini 4K. Univers Freebox vous propose de le découvrir.

Installer l’application sur le player Freebox

Il faut tout d’abord installer l’application RAM Cleaner. La dernière mise à jour remonte au 20 novembre 2021, est estampillée 56.2.1 et pèse environ 10 Mo.

Une interface simple : deux outils

L’interface de RAM Cleaner est relativement simple et donc relativement aisée à prendre en main, malgré l’anglais. Elle se compose de deux écrans qui proposent chacun un outil : un premier pour libérer la mémoire vive et récupérer de la réactivité et un second pour libérer le cache et récupérer un peu d’espace de stockage interne. La bascule s’effectue grâce aux flèches gauche/droite de la croix multidirectionnelle de la télécommande. Quant au menu accessible en haut à gauche, il donne accès à la partie feedback et gestion des données personnelles.

Ci-dessous, l’outil pour libérer la mémoire vive, qui ferme une à une les applications, en vous demandant parfois la confirmation. Notez d’ailleurs qu’un système de sélection permet de laisser les applications système tranquilles et qu’un système de liste blanche permet de ne pas toucher à certaines applications.

Et l’outil pour vider le cache :

Pour l’usage des deux outils, il faudra valider quelques autorisations depuis les paramètres Système, comme l’expliquent des fenêtres pop-up. L’une des autorisations à valider se trouve dans “Paramètres/Applications/Accès spécifiques aux applications” et l’autre dans “Paramètres/Préférences relatives à l’appareil/Accessibilité”.

Quelques publicités

L’outil est gratuit et il faudra ainsi composer avec quelques publicités affichées en plein écran. Des réclames qui se montrent d’ailleurs un peu trop persistantes et compliquées à fermer.

Quelques soucis avec le player Freebox mini 4K