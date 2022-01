Red by SFR offre un smartphone Xiaomi avec sa nouvelle série limitée disponible en 5G

Avec ou sans la 5G, le dernier deal de Red by SFR s’accompagne d’un smartphone Xiaomi 5G offert.

Jusqu’au 24 janvier 2022, Red by SFR propose un nouveau Red Deal, soit un forfait mobile en série limitée avec smartphone offert en contrepartie d’un engagement de 24 mois.

Disponible en version 4G à 15 euros par mois ou 5G à 20 euros par mois, le forfait mobile inclut les appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 100 Go de data mobile depuis la France. Une enveloppe de 15 Go est par ailleurs prévue pour le roaming depuis l’UE et les DOM. Quant au smartphone offert, il s’agit du modèle Xiaomi Redmi Note 10 5G en capacité 128 Go et coloris graphite. Il est proposé à l’état neuf. À noter au passage qu’Univers Freebox vous a proposé un test du Redmi Note 10 5G. La carte SIM, enfin, coûte 1 euro.