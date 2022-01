Freebox Home : l’application officielle pour les abonnés Delta s’améliore

Avis aux participants au programme de bêta-test de l’application Freebox Home, une nouvelle mise à jour est disponible ajoutant quelques nouveautés et correctifs.

En attendant un déploiement à plus grande échelle sur les iPhone. L’application Freebox Home, lancée en octobre 2021 et permettant de gérer la partie domotique des abonnés Freebox Delta intègre de nouvelles fonctionnalités sur Testflight pour les participants au bêta-test. Dans cette nouvelle version estampillée 1.0.3, les développeurs annoncent quelques nouveautés. Tout d’abord, comme dans la mise à jour déployée la semaine dernière sur Android, il est désormais possible d’associer une caméra sans avoir installé de module de sécurité. Cette nouvelle version apporte également la redirection vers le live caméra depuis Freebox Connect.

Côté correctifs, le bug touchant l’historique de la télécommande est désormais de l’histoire ancienne et la mise à jour se débarrasse également de certains crash. Enfin, cette nouvelle version se veut plus performante et a été modifiée pour optimiser la consommation réseau. Si vous n’êtes pas inscrit sur Testflight, il faudra cependant patienter jusqu’au déploiement sur l’App Store pour bénéficier de ces correctifs.

Pour rappel, Univers Freebox vous a proposé un test complet de l’application Freebox Home, afin d’en découvrir l’interface et les différentes fonctionnalités.