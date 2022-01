Freebox Home : une nouvelle mise à jour pour l’application domotique de Free

L’application Freebox Home se met à jour sur Android. Au programme : quelques corrections de bugs pour améliorer l’expérience utilisateur.



Disponible sur Android, via le Play Store de Google, et sur iOS, par le biais de l’App Store d’Apple, l’application Freebox Home a été lancée en octobre 2021. Permettant aux abonnés Freebox Delta de gérer la partie domotique de leur box, elle vient justement d’évoluer sous environnement Android, avec la publication d’une version estampillée 1.0.3 apportant quelques correctifs et améliorations.

Interrogés par Univers Freebox, les développeurs mentionnent la correction de plusieurs plantages sur certains téléphones sur Android 5.0 et des ajustements d’interface pour les petits téléphones, notamment sur les vues d’appairage d’objets. L’accès à la liste des derniers événements d’une télécommande marche désormais depuis la liste des appareils, font-ils également savoir. À noter enfin qu’il est désormais possible d’installer une caméra sans module de sécurité comme sur l’application Freebox Compagnon, mais également de supprimer des réseaux d’objets connectés (Hue, Somfy IO/RTS) depuis l’application.

