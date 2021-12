La marque d’Orange dégaine une série limitée à 9,99 euros par mois

À l’occasion de Noël, Sosh complète ses séries limitées. La marque low cost de l’opérateur historique dégaine en effet une formule à moins de 10 euros par mois.

En plus de deux séries limitées 60 et 80 Go disponibles jusqu’au 20 décembre, Sosh en propose désormais une troisième. Valable jusqu’au 27 décembre 2021, il s’agit d’un forfait 20 Go à 9,99 euros par mois.

Sans engagement, cette série limitée comprend les appels, SMS et MMS illimités depuis la France et l’Europe, 20 Go de data depuis la France et 10 Go de data depuis l’Europe. Une offre intéressante pour les petits consommateurs, mais moins que n’ont pu l’être de précédentes séries limitées 40 Go à 9,99 euros ou 20 Go à 4,99 euros.

Ces forfaits 4G sont disponibles en SIM ou eSIM et permettent de conserver gratuitement votre numéro de mobile actuel. “Les séries Limitées Sosh ne sont pas valables pour les clients mobile Orange ou Sosh en changement d’offre”, est-il par ailleurs précisé.

La 5G chez Sosh

Si la 5G n’est encore proposée par Sosh, son lancement chez la marque d’Orange n’est pour rappel qu’une question de temps. “La question n’est pas de savoir si la 5G arrivera chez Sosh, mais quand”, déclarait la semaine dernière un collaborateur d’Orange interrogé par Univers Freebox. “Ce n’est qu’une question de grosses semaines ou de mois”, a-t-il assuré.