Freebox : un nouveau service de SVOD français débarque sur Amazon Prime Video, essayez-le gratuitement

Après Mediawan et sa plateforme dédiée à l’horreur, place au patrimoine français et à des documentaires exclusifs sur Prime Video avec Madelen.

Lancé l’année dernière, la plateforme de SVOD de l’Institut National des Archives est désormais accessible sur Amazon Prime Video. Vous pouvez dès à présent découvrir la plateforme pensée pour regrouper films, séries, documentaires français mais également des pièces de théatre ou des concerts devenus cultes au fil des années. Le service est gratuit pendant 30 jours, sans engagement, avant de basculer à son prix habituel de 2.99€/mois.

Le choix est présent, avec notamment pour les plus jeunes la collection “Il était une fois”, mais aussi certains grands moments de cinéma français comme La Jetée, ou encore des séries plus anciennes comme “Les nouvelles aventures de Vidocq”, “Les jeunes années” et de nombreux documentaires sur l’histoire de France.

Pour rappel, Amazon Prime Video est inclus dans l’offre Freebox Delta et actuellement offert pendant 6 mois pour les abonnés Freebox Révolution. L’application est disponible sur toutes les autres Freeebox, avec la possibilité de souscrire via une option à 5.99€/mois.