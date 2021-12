Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #194

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Les vrais comprendront ! Xavier Niel aussi.

Avec ce code WiFi, vos invités ne reviendront plus !

Changez votre mot de passe wifi pour 24446666668888888 Lorsque quelqu'un vous demande quel est votre mot de passe, dites-lui simplement que c'est 12345678 — Conseils d'Enc*lés (@ConseilDenc) December 9, 2021

Les boomers plus modernes que la génération Y. Mais Prime n’est pas gratuit et les Blu-ray alors ?

j'ai acheté un DVD et mon père a dit « cool mais tu l'as en gratuit sur Prime » choc des générations à l'envers — Clémence (@ClemPouletty) December 12, 2021

Quand France Telecom se lâchait sur ses box.

Quelqu’un aurait-il déjà eu la Livebox Fashion (2005) 🥰 ? pic.twitter.com/zgy7B4Nrre — Théo Denoyelle (@theo_denoyelle) December 6, 2021

Les problèmes de connexion cela arrive chez tous les opérateurs même chez les meilleurs !

Suite à des problèmes Internet avec @bouyguestelecom , j'ai enfin fait le pas et je fais désormais parti du FC @Orange_France !

Et après 4 JOURS de loyaux services, J'AI DEJA PLUS INTERNET ! — Sénéchou n°1 🏆 (@Senechou_LoL) December 10, 2021

TF1, copycat ! On souhaite le même succès à Ici Tout Commence !