Forfaits mobiles : Sosh dégaine trois séries limitées à moins de 15 euros

Nouvelles séries limitées chez Sosh. La marque d’Orange propose un forfait 4G avec une grosse enveloppe data mobile à partir de 9,99 euros par mois.

Jusqu’au 6 décembre 2021, la marque low cost d’Orange commercialise trois forfaits mobiles 40, 60 et 80 Go (débit réduit au-delà) à 9,99, 13,99 et 14,99 euros par mois. Sans engagement, ils comprennent les appels, SMS et MMS en illimité depuis la France et l’Europe, mais également une enveloppe data comprise entre 5 et 10 Go utilisable en roaming depuis l’Europe.

Ces forfaits 4G sont disponibles en SIM ou eSIM et permettent de conserver gratuitement votre numéro de mobile actuel. “Les séries Limitées Sosh ne sont pas valables pour les clients mobile Orange ou Sosh en changement d’offre”, est-il par ailleurs précisé.