Auchan Telecom dégaine deux forfaits 5 et 70 Go à tout petit prix la première année

Auchan Telecom s’adresse aux petits consommateurs, comme aux plus gourmands, avec des forfaits 4G à prix mini durant la première année.

Jusqu’au 12 octobre 2021, Auchan Telecom commercialise des forfaits mobiles 4G 5 et 70 Go sans engagement à prix cassé la première année. Durant les 12 premiers mois, ils coûtent 3,99 et 7,99 euros respectivement. Au-delà, les tarifs passent à 7,99 et 15,99 euros. Les deux forfaits incluent les appels, SMS et MMS illimités. À payer au moment de la commande, la carte SIM triple découpe coûte 10 euros.

Comme NRJ Mobile ou Cdiscount Mobile, la marque Auchan Telecom appartient à Euro Information Telecom, cinquième opérateur mobile en France avec 2 millions de clients, désormais filiale du groupe Bouygues Telecom. Suite à ce rachat, les abonnés des différentes marques de l’opérateur migrent progressivement pour utiliser exclusivement le réseau de Bouygues Telecom.

Et chez les rivaux ?

En ce moment, Free Mobile propose une série Free 80 Go à 10,99 euros, tandis que Sosh a des séries limitées 50 et 100 Go. Bouygues Telecom laisse le choix entre des formules 70, 100 et 130 Go à 12,99, 14,99 et 18,99 euros par mois, Red by SFR entre des formules 70, 100 et 130 Go à 13, 15 et 19 euros par mois. NRJ Mobile commercialise un forfait 100 Go à 8,99 euros et Cdiscount Mobile un forfait 80 Go à 7,99 euros.