Comment remplacer un pylône à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, malgré les contraintes

Axione explique les contraintes présentées par le remplacement d’un pylône de téléphonie mobile à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle.

Selon les lieux, les interventions sur les pylônes de téléphonie mobile sont plus ou moins compliquées pour les techniciens. L’opérateur d’infrastructures Axione explique ainsi les contraintes rencontrées et les solutions apportées lors du remplacement d’un équipement à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. Un pylône était sous-dimensionné et devait être remplacé pour améliorer la couverture très haut débit sur le site.

Menée à côté du tarmac et pour le compte de Bouygues Telecom, l’opération s’est échelonnée sur 2 mois. Elle a nécessité pas moins de 4 étapes, incluant notamment l’installation d’un système provisoire pour assurer la continuité du service pour les usagers et l’évacuation du pylône existant.

“Le site se trouvant en plein cœur de l’aéroport sur la première servitude au sud du Terminal 3, les travaux ont dû être effectués de nuit de 20h00 à 6h00 du matin afin de limiter la gêne”, explique Axione. Et de donner des chiffres : “cette opération aura nécessité 3 grutages, via une grue de 300 tonnes et une flèche atteignant 78 mètres”.