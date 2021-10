Free Mobile augmente le prix de son offre intermédiaire sans l’enrichir

Le forfait “Série Free” repasse au dessus de la barre des 10€, avec 80 Go de data et Free Ligue 1 inclus.

Seul le prix change. L’offre intermédiaire de Free Mobile passe jusqu’au 19 octobre à 10,99€/mois pendant 1 an au lieu de 9,99€ précédemment. Le contenu du forfait n’est pas enrichi, celui-ci comprend toujours 80 Go de data en France métropolitaine et 8 Go en roaming. Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le nouveau Forfait Free 5G 150 Go à 19,99 euros par mois.

A noter que depuis le 8 septembre, le service Free Ligue 1 Uber Eats et sa nouvelle version revue et corrigée, est à présent inclus dans l’abonnement en accès premium. De quoi profiter gratuitement des extraits des matchs du championnat de France en quasi-direct ainsi que de tous les contenus originaux disponibles.

Et chez les rivaux ?

A titre de comparaison, Sosh propose un forfait 50 Go à 12,99€/mois et 100 Go à 15,99€ en série limitée. Agressif, Red by SFR revoit légèrement à la hausse ses prix avec 70 Go à 13€, 100 Go à 15€ et 200 Go à 19€. Enfin, B&You séduit de manière très similaire avec un forfait 70 Go à 12,99€/mois, 100 Go à 14,99€/mois et 130 Go à 18,99€/mois.

Free ne suivra pas le mouvement

A la question de savoir si l’ex-trublion prévoit de pérenniser son offre Série Free et ainsi mettre fin à la bascule, l’opérateur a répondu par la négative le 18 septembre lors de sa convention annuelle : ” il n’y aura pas de pérennisation, le forfait intermédiaire existe de différentes façons aujourd’hui, avec la série Free, sur Veepee, il existe aussi si vous êtes un abonné Freebox Pop avec un forfait mobile à 9.99€/mois. On fait exister des offres autour de 9.99€ de manière spécifique“, a fait savoir Thomas Reynaud, directeur général de Free.

Fidèle à ses valeurs, Free préfère jouer sur la transparence a contrario de certains rivaux . “Aujourd’hui on est heureux d’avoir deux forfaits uniques. Au milieu de ça, on a une offre qui est ce qu’on appelle « transparente», c’est à dire qu’on fait une promotion la première année et puis on rebascule sur l’autre forfait. Nos concurrents ont une stratégie différente”, a expliqué pour sa part Xavier Niel. Autrement dit, lancer un forfait intermédiaire sans promotion pousserait inévitablement l’opérateur à s’aligner sur la stratégie de ses concurrents, à savoir augmenter le prix et modifier l’abonnement des abonnés par la suite. Une pratique légale mais dérangeante dont usent très largement Red by SFR et Bouygues Telecom.