Cdiscount Mobile dégaine deux nouvelles séries limitées à moins de 10 euros la première année

Cdiscount Mobile dévoile de nouvelles séries limitées sans engagement de durée. Un tarif moins attractif pour les petits consommateurs, mais toujours intéressant. Une quantité de data plus importante pour les gros consommateurs.

Cdiscount Mobile change ses séries limitées, augmentant le prix de la plus petite formule s’adressant aux petits consommateurs et ajoutant de la data à sa formule la mieux lotie ciblant les gros consommateurs. Après des forfaits 5 et 60 Go à 1,99 et 5,99 euros par mois, la marque dégaine en effet des forfaits 5 et 80 Go à 3,99 et 7,99 euros par mois. Des tarifs d’ailleurs valables durant les 12 premiers mois, avant de passer à 7,99 et 16,99 euros.

Dans le détail, le forfait à 3,99 euros propose les appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 5 Go de data depuis la France (débit réduit au-delà) et 5 Go en roaming depuis l’Europe et les DOM. Celui-ci à 7,99 euros inclut les appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 80 Go de data depuis la France (débit réduit au-delà) et 11 Go en roaming depuis l’Europe et les DOM.

Comme Auchan Telecom et NRJ Mobile, la marque Cdiscount Mobile appartient à Euro Information Telecom, cinquième opérateur mobile en France avec 2 millions de clients, désormais filiale du groupe Bouygues Telecom. Suite à ce rachat, les abonnés des différentes marques de l’opérateur migrent progressivement pour utiliser exclusivement le réseau de Bouygues Telecom.