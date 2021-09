Cdiscount Mobile tente d’appâter avec des forfaits 5 et 60 Go à prix vraiment canon la première année

Sur fond de guerre des promotions dans le mobile, Cdiscount Mobile essaye de tirer son épingle du jeu avec deux forfaits mobiles à petit prix la première année.

Jusqu’au 28 septembre 2021, Cdiscount Mobile commercialise des forfaits 5 et 60 Go sans engagement à 1,99 et 5,99 euros par mois. Au-delà de la première année, les prix passent à 7,99 et 14,99 euros. La carte SIM triple découpe est payable au moment de la commande et revient à 10 euros.

Dans le détail, le forfait à 1,99 euro comprend 5 Go de data pour la France (débit ajusté au-delà) et 5 Go de data pour le roaming dans l’UE et les DOM, ainsi que les appels, SMS et MMS illimités. Celui à 5,99 euros fait passer les enveloppes data pour l’Internet mobile à 60 et 10 respectivement.

Comme Auchan Telecom et NRJ Mobile, la marque Cdiscount Mobile appartient à Euro Information Telecom, cinquième opérateur mobile en France avec 2 millions de clients, désormais filiale du groupe Bouygues Telecom. Suite à ce rachat, les abonnés des différentes marques de l’opérateur migrent progressivement pour utiliser exclusivement le réseau de Bouygues Telecom.