Smartphones : Microsoft dévoile son second pliable et Nokia un nouveau 5G abordable

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au programme cette fois-ci : le second pliable de Microsoft, le nouveau haut de gamme Realme et la dernière référence 5G abordable signée Nokia.

Ce mercredi 22 septembre, Microsoft a annoncé plusieurs nouveautés au sein de sa gamme Surface. Parmi elles : le Surface Duo 2, son deuxième smartphone pliable sous Android. Grâce à deux écrans reliées par des charnières, l’appareil de 284 grammes peut passer d’une diagonale 5,8 pouces à une diagonale 8,3 pouces. Un dispositif taillé pour le multitâche et la productivité. Et la firme de Redmond n’a pas lésiné sur les caractéristiques techniques : SoC Snapdragon 888, un écran 90 Hz, stockage jusqu’à 512 Go, support eSIM, triple capteur photo 12/12/16 Mégapixels et charge 23 Watts. Comptez à 1 599, 1 699 et 1 899 euros pour les configurations 8/128, 8/256 et 8/512 Go du Surface Duo 2.

De son côté, Realme a dévoilé un GT Neo2. Ce smartphone haut de gamme profite du SoC Snapdragon 870 avec jusqu’à 12 Go de RAM, d’un écran AMOLED 6,62 pouces FHD+ 120 Hz, d’un triple capteur photo 64/8/2 Mégapixels et d’une batterie 5 000 mAh avec une charge rapide en 65 Watts (0 à 100 % en 36 minutes). Pas d’annonce concernant l’Europe pour l’instant.

Quant à HMD Global, il a présenté un Nokia G50 équipé d’un SoC Snapdragon 480, d’un écran IPS 6,82 pouces HD+, d’un triple capteur photo 48/5/2 Mégapixels et d’une batterie 5 000 mAh rechargeable avec une puissance de 18 Watts. Une configuration 4/128 Go coûte 299 euros. Il existe aussi une configuration avec 64 Go de stockage.