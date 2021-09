Tim Cook veut la fin des leaks sur Apple et part à la chasse aux employés trop bavards

Le patron d’Apple entend bien mettre fin aux fuites sur les iPhone, considérant que les employés y contribuant n’ont pas leur place dans son entreprise.

La guerre est déclarée entre les employés faisant fuiter des infos aux médias américains et Tim Cook. Le patron d’Apple veut trouver les taupes au sein de la firme de Cupertino et a envoyé un message très remonté à ses troupes pour promettre de les démasquer. Message qui a… tout de suite été divulgué à The Verge.

Le fait que la keynote du 14 septembre ait confirmé la plupart des fuites autour de la nouvelle gamme de produits Apple a été la goutte d’eau pour Tim Cook. “Je partage vos frustrations“, déplore le patron au sujet des fuites, expliquant que les résultats des meetings en interne est “l’opportunité de tisser des liens en tant qu’équipe.”

La menace est claire dans le message envoyé aux employés de la firme de Cupertino : « Comme vous le savez, nous ne tolérons pas la divulgation d’informations confidentielles, qu’il s’agisse de l’IP du produit ou des détails d’une réunion confidentielle. Nous savons que les leakers constituent un petit nombre de personnes. Nous savons également que les personnes qui divulguent des informations confidentielles n’ont pas leur place ici ».

The Verge via 01Net