Insolite : pas de smartphone pour le QR Code du pass sanitaire, un commerçant a une solution

Une demande particulière inspire un commerçant. Il propose une alternative au QR Code stocké dans le smartphone.

“Je me suis dit pourquoi pas. C’est une bonne idée”, raconte Régis Chrétien, gérant de Copy 22 à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d’Armor. Lorsqu’un client lui a demandé d’imprimer le QR Code de son pass sanitaire sur un porte-clés, il y a vu une opportunité de business. “Cette demande ne nous a pas vraiment étonnés. Depuis le début de la crise sanitaire, les commerçants doivent s’adapter. Et on continue de le faire”, explique le commerçant.

“Nous réalisons déjà beaucoup de personnalisations sur plusieurs supports : des mugs, des tote-bags, des tee-shirts etc. On fait du flocage et de la sublimation, c’est-à-dire que l’impression imprègne les fibres du textile. Finalement, un porte-clés pass sanitaire, c’est aussi de la personnalisation”, explique notre Breton qui propose son porte-clés pass sanitaire à 8,95 euros.

Si le smartphone est dans la majorité des poches, le porte-clés aussi. Et contrairement au premier, le second n’est jamais à court de batterie et moins fragile en cas de chute. Le deuxième peut également trouver son public auprès des personnes ne possédant pas de smartphone et ne voulant pas s’embêter avec un QR Code imprimé sur une feuille. “Ce mardi matin, j’en ai réalisé quatre. Certaines personnes ne veulent pas télécharger le pass sur leurs smartphones, d’autres veulent que ce soit simple“, explique d’ailleurs le commerçant. Et pour que chacun ait son propre pass, il propose même une personnalisation avec la couleur de son choix et un message ou une photo de l’autre côté.

Source : Ouest France