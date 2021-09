Apple annonce la date de présentation de ses iPhone 13, qu’en attendre ?

Rendez-vous le 14 septembre, soit mardi prochain, pour découvrir les nouveaux iPhone.

Si le calendrier a été légèrement bousculé en 2020 en raison de la crise sanitaire, Apple annonce traditionnellement ses nouveaux smartphones au mois de septembre, pour une disponibilité en fin d’année. La firme de Cupertino vient justement d’annoncer la date de son événement annuel, qui se déroulera donc le mardi 14 septembre.

Mais qu’attendre de cette nouvelle génération d’iPhone ? Comme à l’accoutumée, on aura droit au nouveau système d’exploitation made in Cupertino (iOS 15, cette année, avec des promesses autour de la convivialité, de la tranquillité et de la simplicité) et à la nouvelle puce maison aux performances plus élevées (une puce A15 après la puce A14 ? une puce M1 comme sur les familles iPad et Mac ?). Les nouveaux smartphones du géant américain auront évidemment la connectivité réseau 5G, déjà présente sur l’ensemble de la famille iPhone 12.

On s’attend aussi à des capacités photo améliorées en mode portait comme en basse luminosité. La firme américaine est aussi attendue sur un taux de rafraîchissement plus élevé, au moins pour les plus gros modèles (les déclinaisons Pro). Toujours au niveau de l’écran, une réduction de l’encoche est espérée, au même titre qu’un affichage Always-On Display pour voir l’heure et les notifications sur l’écran éteint.

Le flou subsiste concernant les noms. Les nouveaux smartphones d’Apple pourraient s’appeler iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Des rumeurs suggèrent aussi des iPhone 12s mini, iPhone 12s, iPhone 12s Pro et iPhone 12s Pro Max, après des années S et en raison du chiffre 13 portant malheur. Rendez-vous la semaine prochaine pour en avoir le cœur net.

Sources : GSMArena et 01net