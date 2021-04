Apple dégaine un iMac haut en couleur, une Apple TV puissante et un iPad Pro sans défaut

Hier soir, lors d’un événement nommé “Keynote Spring Loaded”, Apple a dévoilé les nouveautés qui viennent s’ajouter à son ecosystème.

AirTag

Apple a officialisé ses AirTag lors de cette Keynote, un petit objet rond permettant de retrouver facilement un objet du quotidien comme votre sac à dos ou votre trousseau de clés. Localisez vos objets perdus grâce à votre iPhone qui vous guidera jusqu’à l’objet en question. De plus les AirTag ont la capacité d’émettre un bruit pour les localiser plus facilement. Vendu 35€ à l’unité ou 119 euros par lot de quatre. Les premières livraisons sont prévues pour le 30 avril prochain.

iPad Pro

La firme de Cupertino a dévoilé son nouvel iPad Pro équipé de la puce M1 et offrant sans surprise la 5G. Il intègre pour la première fois un port Thunderbolt comme sur certains iMac. De plus ce nouvel iPad offre des performances en hausse de 50% comparé à la génération précédente. Côté écran, le dernier venu de la gamme iPad apporte la technologie Mini-LED, avec 10 000 LED pour un écran encore plus lumineux et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Pour la partie photo, le dos de l’appareil sera équipé de capteurs 10 et 12 mégapixels et l’avant s’équiperont d’un capteur de 12 mégapixels avec ultra grand-angle de 122 degrés. Côté prix, la version 11 pouces sera au prix de départ de 899€ et jusqu’à 2 279€ pour le modèle avec Wi-Fi+ cellulaire 2 To. Le modèle 12.9 pouces sera quant à lui commercialisé à partir de 1 219€ et jusqu’à 2 599€ pour le modèle Wi-Fi + cellulaire 2 To. Petit plus, le Magic Keyboard propose désormais une déclinaison en blanc. Disponible à la précommande le 30 avril pour des livraisons à partir de la mi-mai.

iMac M1

Apple a dépoussiéré son iMac et vient de dévoiler un nouveau modèle avec une déclinaison de couleurs telles que bleu, violet, jaune, orange, rouge et même vert émeraude. Ces derniers s’équipent de la puce M1 et offrent un affichage 4.5K de 24 pouces. La machine tournera sous macOS 11. Côté connectiques, quatre ports USB-C compatibles Thunderbolt seront disponible à l’arrière de l’appareil.

Côté tarif, le prix de départ est de 1 449€ pour la configuration de base et jusqu’à plus de 2 000€ pour les configurations maximales. Précommande le 30 avril.

Apple TV

Lors de cet événement Apple en a également profité pour présenter la nouvelle Apple TV 4K permettant de prendre en charge la vidéo HDR ainsi que le Dolby Vision et le 60 fps. Ce nouveau modèle d’Apple TV bote ses performances grâce au pouce A12 Bionic présent dans les iPhone XS de 2018. Avec ceci, une nouvelle télécommande plus ergonomique a été présentée, arborant un design aluminium. Les boutons directionnels s’équiperont d’une surface tactile faisant penser au premier iPod et leur surface tactile pour utiliser l’appareil. Pour obtenir la version 32 Go de RAM, il faudra débourser 199€ et pour la version 64 Go on montera jusqu’à 219€. Les précommandes commence le 30 avril pour une mise à disposition courant mai.

Nouveau coloris iPhone 12

Pour finir, lors de cette Keynote, Apple a dévoilé un nouveau coloris pour iPhone 12 et iPhone 12 mini. Ce coloris est le violet. Ce coloris “ajoute une autre option brillante et amusante à la gamme, et nous pensons que les clients vont l’adorer” à déclarer le président du marketing mondial d’Apple Greg Joswiak. Cette nouvelle version sera disponible à la précommande à partir du 23 avril et sera livrée dès le 30 avril.