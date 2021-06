Apple dévoile de nombreuses nouveautés pour tous ses utilisateurs sur iPhone, iPad et Mac

La conférence WWDC organisée hier soir par Apple était longue et les nouveautés en nombre. Petit tour d’horizon des annonces qui y ont été faites.

Dans le cadre d’une conférence WWDC programmée ce lundi 7 juin 2021 et diffusée en ligne en raison du contexte de crise sanitaire, Apple a distillé les très nombreuses nouveautés autour de son écosystème. La firme de Cupertino a fait des annonces autour d’iOS, iPadOS, macOS et watchOS, mais aussi à propos de l’App Store et de la confidentialité.

iOS 15 : convivialité, tranquillité et simplicité

Apple a commencé par iOS 15 avec la promesse de créer davantage de lien, grâce à la possibilité d’écouter de la musique ou de regarder une série avec ses proches (mais à distance) et la possibilité de lancer une discussion Facetime de groupe à laquelle pourront participer les contacts sous Android et Windows grâce à des liens. Facetime a en outre droit à la possibilité de flouter l’arrière-plan ou d’annuler le bruit environnant. Ces orientations n’ont rien de surprenant à l’heure où du développement des appels vidéo dans la sphère professionnelle comme dans la sphère privée.

Place à la tranquillité dans ce monde ultra connecté. Un résumé des notifications permet en effet de ne pas se perdre dans une liste à n’en plus finir de notifications, tandis que des réponses automatiques indiqueront à vos contacts que vous n’êtes pas disponible, car en train de faire du sport, de travailler ou de dormir.

Concernant la photo, l’intelligence artificielle sera mise à profit pour reconnaître le texte qui permettra alors de chercher rapidement un lieu, de contacter simplement un professionnel ou d’effectuer une recherche dans la galerie photo. Les créatifs disposeront en outre d’un outil pour se confectionner des vidéos avec leurs meilleurs moments. Du côté des fiches de contact, il y a aussi du nouveau avec une meilleure accessibilité des actions et contenus (appeler, envoyer un e-mail, rendez-vous, etc.).

iPadOS 15 : productivité accrue et interactions améliorées

La firme Cupertino a poursuit avec iPadOS 15 avec des améliorations autour de la productivité grâces à un multitâche repensé pour être plus intuitif, à la possibilité de masquer les pages d’applications non nécessaires, à l’appel simplifié de l’outil de prises de notes et à l’apparition de la bibliothèque d’applications ayant fait ses premiers pas sur iOS. Dans la même veine, les widgets sont également à l’honneur et la traduction disponible dans tout le système.

macOS Monterey : quand les barrières tombent

Des nouveautés également pour macOS avec Monterey avec Univers Control permettant au curseur de souris ou de trackpad de passer d’un écran à l’autre (comme dans une configuration multi-écrans), qu’il s’agisse d’un autre Mac ou d’un iPad. D’ailleurs, le curseur se déplace, mais les contenus également.

L’OS desktop de Cupertino voit également débarquer AirPlay, pour caster du contenu depuis un iPhone ou un iPad vers le Mac, et Test Flight, pour tester des applications en avant-première, comme c’était déjà possible sur iPhone. Apple. Sans oublier d’évoquer l’arrivée de l’application Raccourcis pour créer des routines d’actions, comme sur iOS.

watchOS 8 : nouvelles activités, davantage de personnalisation

Il y a également eu watchOS 8 avec de nouvelles activités physiques (Tai Chi et Pilates), des exercices de respiration pour faire baisser le stress et la possibilité de créer des cadrans associant l’heure à un portrait. La saisie des messages depuis l’écran de l’App Watch s’annonce également plus intuitive, avec la possibilité de griffonner ou de dicter.. Emojis et GIF pourront agrémenter les échanges.

Vie privée, Safari, Plan, Météo, etc.

Un rapport permettra de surveiller les accès aux différentes fonctions et données (caméra, microphone, localisation, photos, contacts) afin de repérer les applications un peu trop curieuses. Toujours dans une optique de protection de la vie privée, l’utilisateur aura la possibilité de ne pas fournir l’adresse IP, la localisation et l’accusé d’ouverture lors de la réception d’un e-mail.

Il y a également été question de groupes d’onglets et d’extensions dans le navigateur Web Safari sur macOS / iPadOS et d’une navigation par défilements horizontaux (ou swipes) dans les onglets de Safari sur iOS. L’application Plan profite de son côté des cartographies 3D détaillées et de la contribution de la réalité augmentée. Un nouveau design de l’application Météo a été pensé pour coller aux conditions réelles et pour rendre ses informations plus claires.

Car Key avait introduit la possibilité de déverrouiller sa voiture grâce à une clé dématérialisée. Apple va plus loin avec la possibilité de faire de même avec un appartement, une maison, un bureau ou une chambre d’hôtel, avec le smartphone ou la montre. L’App Store, enfin, donne la possibilité aux développeurs d’ajuster leurs fiches de téléchargements en fonction des marchés ciblés, mais également d’organiser des événements autour de leurs applications.

Des versions finales pour l’automne

Il est pour l’instant question d’accès anticipés pour les développeurs. Les versions bêta publiques seront disponibles en juillet prochain et les versions finales déployées dans le courant l’automne.