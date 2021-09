Free annonce l’ouverture prochaine d’une boutique flambant neuve au pays de Pagnol

Free inaugurera prochainement un nouveau Free Center à Aubagne dans Bouches-du-Rhône en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Le réseau de boutiques de l’opérateur de Xavier Neil poursuit son développement aux quatre coins de la France, en particulier dans les villes moyennes. Après avoir ouvert récemment son 138e Free Center à Alençon, Free annonce ce 1er septembre son intention d’ouvrir un nouveau magasin à Aubagne, 45 000 habitants et considérée comme le pays de Pagnol. De quoi lancer les recrutements et se doter d’une équipe provençale.

Vers les 150 Free Centers d’ici la fin de l’année

Pour rappel, Free s’est donné pour objectif de passer le cap des 150 boutiques d’ici la fin de l’année et d’atteindre les 200 d’ici 2023. L’opérateur a récemment ouvert de nouveaux Free Centers à Limoges, La Seyne-sur-Mer, Alès, Châteauroux, Castres , Mâcon et Thionville ou encore Paris, dans le 14e arrondissement. D’autres inaugurations sont prévues à Quimper, Saint-Malo, Arcueil, La Roche-sur-Yon, Nevers, Rouen, Le Mans et Périgueux Notez enfin qu’une carte interactive permet de trouver le Free Center, les bornes et les espaces Free Pro les plus proches de vous.