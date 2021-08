Red by SFR dégaine des forfaits 70, 100 et 130 Go à prix cassé

La marque low cost de l’opérateur au carré rouge propose trois forfaits mobiles avec de bonnes quantités de data à moins de 20 euros.

Jusqu’au 6 septembre 2021, Red by SFR commercialise des forfaits mobiles 70, 100 et 130 Go à respectivement 13, 15 et 19 euros par mois. Ils comprennent les appels, SMS et MMS en illimité. Le troisième forfait, celui de 130 Go, peut intégrer la compatibilité 5G pour 5 euros de plus sur la facture mensuelle.

Sans engagement de durée, ces forfaits mobiles sont par ailleurs utilisables depuis le reste de l’Union européenne et les DOM. Depuis ces destinations, ils proposent les appels, SMS et MMS illimités, ainsi qu’une enveloppe data dédiée de 10, 12 ou 15 Go.

Comme à l’accoutumée, la carte SIM triple découpe est payable au moment de la commande et facturée 10 euros.