Oqee attendu de tous les côtés, la fibre Free 8 Gb/s vaut-elle le coup aujourd’hui ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des Télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Des abonnés Free n’attendent que l’ouverture d’Oqee à tous

Près d’un mois après son lancement, la version mobile d’Oqee accueille enfin la plateforme de replay de TF1. Une évolution attendue, mais les abonnés Freebox ont encore d’autres expectations pour l’interface TV de Free. Notamment son ouverture à tous les abonnés, mais aussi son arrivée sur d’autres supports.

Freebox Delta : le débit le plus rapide des offres grand public vaut-il le coup ?

A l’approche de la rentrée, il vous faudra peut être prendre un nouveau forfait mobile ou souscrire à une box pour l’un de vos enfants par exemple. L’association 60 millions de consommateurs dresse ainsi les 6 réflexes à avoir lorsque l’on cherche sa nouvelle offre télécom. Son premier conseil réside dans le choix du bon débit selon vos usages, arguant qu’en général, “un débit de 300 mégabits par seconde (Mbps ou Mb/s) est largement suffisant pour une famille de quatre personnes (ordinateurs, smartphones, TV connectée, tablettes…)“. De quoi questionner l’usage actuel que l’on peut avoir d’une Freebox Delta, qui propose jusqu’à 8Gb/s, un débit qu’il est compliqué d’atteindre.

La hausse des prix de Netflix : Free doit-il traiter toutes les formules également ?

Free a apporté quelques précisions suite à l’augmentation des tarifs de Netflix pour les abonnés Freebox Delta et One, bénéficiant de l’offre Essentiel incluse. Concrètement, les abonnés Delta et One étant restés sur la formule Essentiel ne verront aucune différence, quand ceux ayant upgradé leur offre Netflix vers une version supérieure, seront touchés par l’augmentation tarifaire. Et pour certain, la logique derrière ce choix de Free n’est pas complètement claire.

L’Apple TV 4K à prix cassé chez Free semble faire des heureux, même s’il y a de la place pour de l’amélioration

Le géant américain peut régulièrement proposer de nouvelles versions logicielles pour son Apple TV 4K et Univers Freebox vous propose un tuto pour gérer au mieux les évolutions de tvOS. L’occasion pour nos lecteurs d’échanger sur la qualité du boîtier, qui semble pour l’instant assez convaincant, malgré quelques bugs épars.

Un nouveau service SVOD pour faire suer, mais faut-il se lever du canapé ?

Free annonçait la semaine dernière le lancement de Équilibre-Fitness. Le concept est simple, des cours de fitness format vidéo de 6 à 25 minute encadrés uniquement par des professionnels du fitness comprenant une quinzaine de disciplines (Cardio, Yoga, Pilates, Renforcement musculaire, Étirements, Focus abdos, Focus fessiers …). Pour son lancement sur la Freebox, une première vague de plus de 60 cours différents est disponible pour tous les niveaux. De quoi évacuer les excès des vacances, mais certains semblent ne pas avoir compris l’idée ! 😉