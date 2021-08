WhatsApp se prépare à enfin débarquer sur iPad

Il était temps. WhatsApp devrait bientôt proposer une application dédiée à l’iPad, sans avoir besoin de passer par le navigateur.

Une évolution plutôt attendue pour les utilisateurs de tablettes Apple. Avec l’arrivée du multi-appareil annoncée par l’application de messagerie, permettant de switcher votre compte sur des appareils technologiques bien distincts, comme un ordinateur puis une tablette par exemple. Et concernant ces dernières, les choses s’accélèrent.

Selon WABetaInfo, Facebook travaille enfin à permettre l’utilisation d’un iPad pour consulter ses messages sur WhatsApp via une application. Pour rappel, il n’est pour l’instant possible d’accéder au service de messagerie qu’edn utilisant son navigateur sur les tablettes d’Apple, ou en utilisant une application pour iPhone, très peu adaptée à l’utilisation sur tablette.

NEWS: WhatsApp is finally working on multi-device 2.0, and you can use iPad as new linked device ☄️

Android tablets are also planned to support multi-device on WhatsApp for Android!

It's under development and it will be released in a future update. Follow me to discover more 💚 pic.twitter.com/rND4xQfBDj

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 20, 2021