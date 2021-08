Freebox Pop et mini 4K : une nouvelle chaîne pour cinéphiles disponible gratuitement

Amateurs de cinéma de genre, vous pouvez dès à présent découvrir la chaîne WildSide TV sur le service d’AVOD gratuit disponible sur Freebox Pop et mini 4K.

Des classiques, des nouveautés, du genre et bien plus encore. La plateforme Pluto TV fait équipe avec l’éditeur WildSide, spécialisé dans les coffrets collectors pour les fans d’édition physique, pour proposer une chaîne dédiée aux cinéphiles sur Pluto TV. Cinéma d’auteur, films internationaux, classiques de différents genre, Wildside TV veut ainsi vous proposer un large catalogue de films , assez peu accessibles en général sur les plateformes.

Découvrez dès maintenant la chaîne Wildside TV (@wildsidecats 🐈‍⬛) et profitez d'un large choix de films classiques, d’auteur, internationaux, et bien plus ! 🍿 pic.twitter.com/KJiJoxRiWb — Pluto TV FR (@plutotvfr) August 23, 2021

Gratuit et rémunéré par la publicité, le service du groupe ViacomCBS Networks International (MTV, Paramount Channel, Comedy CentralL, Game On, Nickelodeon) est disponible sur Android TV et donc sur Freebox Pop et Mini 4K, depuis début février. Cette plateforme propose plus de 50 chaînes aux thématiques très variées, du cinéma au sport, en passant par la jeunesse, le lifestyle et les documentaires. Et surtout, tous les contenus sont gratuits.



La plateforme rajoute régulièrement de nouvelles chaînes à découvrir, récemment, elle en a lancé une dédiée aux deux séries d’animation “Avatar”.