Freebox Pop et mini 4K : une nouvelle chaîne dédiée à une licence très populaire disponible gratuitement

Avis aux fans d’animation, il est possible de profiter gratuitement de l’intégralité des séries Avatar sur Pluto TV.

Une opportunité de découvrir une licence culte de l’animation occidentale pour toute la famille. Pluto TV a lancé hier une nouvelle chaîne disponible gratuitement sur son service d’AVOD disponible, dédiée aux deux séries Avatar.

Vous pouvez ainsi découvrir Le dernier maître de l’air, série narrant les aventures de Aang, unique survivant d’un peuple maniant le vent dans un monde divisé entre maîtres de chaque éléments : l’eau, le feu, la terre et donc l’air. Ce dernier représente le dernier espoir du monde face à la domination de la nation du feu. Il est en effet l’Avatar, le seule capable de manier les quatre éléments et de restaurer l’équilibre brisé dans cet univers. Une aventure abordant spiritualité, amitié, le tout dans un univers très développé. Cette série a d’ailleurs été adaptée au cinéma, par M. Night Shyamalan.

Mais ce n’est pas tout, si vous êtes saisis par la série, vous pourrez également découvrir sa suite, nommée Legend of Korra. Pour éviter tout spoiler, il s’agit tout simplement de l’héritière du pouvoir de Aang, affrontant un monde en plein changement et les problèmes apportés par une évolution technologique poussée au maximum. Ces deux séries sont proposées en version française et auront de quoi ravir les petits comme les grands.

Gratuit et rémunéré par la publicité, le service du groupe ViacomCBS Networks International (MTV, Paramount Channel, Comedy CentralL, Game On, Nickelodeon) est disponible sur Android TV et donc sur Freebox Pop et Mini 4K, depuis début février. Cette plateforme propose plus de 50 chaînes aux thématiques très variées, du cinéma au sport, en passant par la jeunesse, le lifestyle et les documentaires. Et surtout, tous les contenus sont gratuits.