Oqee : MyTF1 débarque enfin sur l’application mobile de Free

Près d’un mois après son lancement, la version mobile d’Oqee accueille enfin la plateforme de replay de TF1.

Si le lancement de la version mobile de l’interface TV de Free le mois dernier a été plutôt bien reçu, il restait quelques ombres au tableau pour certains Freenautes. L’une d’entre elle était l’absence des services de replay de TF1 et M6 sur l’application, empêchant ainsi le visionnage de programmes manqués en direct.

Le problème est désormais à moitié résolu, puisque d’après des retours d’utilisateurs et nos propres observations, le service myTF1 et tout son contenu sont désormais accessible directement sur la version Android de l’appli. Si vous utilisez la version iOS, hésitez pas à nous confirmer la présence de la plateforme sur votre iPhone. Le replay de M6 est pour sa part toujours aux abonnés absents.

Pour rappel, l’application permet aux abonnés Freebox Pop et Delta de profiter de 550 chaînes TV en direct dont 220 incluses et des Replay mais aussi des fonctions avancées comme le contrôle du direct, le start-over et l’enregistrement dans le cloud. Il est également possible de créer directement ses profils pour chaque membre de la famille et de profiter de la recommandation de programmes.