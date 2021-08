Deux forfaits avec beaucoup de data à prix cassés chez Cdiscount Mobile

A l’approche de la rentrée, Cdiscount Mobile canarde deux gros forfaits 4G avec un prix ultra concurrentiel la première année.

Avis aux datavores, ces deux forfaits sont pour vous. Jusqu’au 24 août prochain, Cdiscount propose deux offres sans engagement avec respectivement 130 et 200 Go pour moins de 10€ par mois.

Le premier forfait est proposé à 7.99€/mois la première année et comprend 130 Go de data en France et 13 Go supplémentaires en Europe et dans les DOM, ainsi que les appels, SMS, MMS illimités. Une fois le tarif promotionnel terminé, celui-ci basculera à 20.99€/mois.

Si vous souhaitez opter pour un forfait plus intéressant au long terme, le second est pour vous puisqu’à la fin de la période promotionnelle, il revient moins cher que l’offre précédemment citée. Avec 200 Go de data auxquels s’ajoutent 15 Go en Union Européenne et dans les DOM, ce forfait est proposé à 9.99€/mois pendant 12 mois, puis 19.99€/mois.

Comme NRJ Mobile ou Auchan Telecom, la marque Cdiscount Mobile appartient à Euro Information Telecom, cinquième opérateur mobile en France avec 2 millions de clients, désormais filiale du groupe Bouygues Telecom. Suite à ce rachat, les abonnés des différentes marques de l’opérateur migrent progressivement pour utiliser exclusivement le réseau de Bouygues Telecom.