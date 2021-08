Netflix augmente ses tarifs en France

Le géant de la SVOD a revu à la hausse le prix de tous ses abonnements.

Pour quelques euros de plus. Les tarifs de chaque offres Netflix ont été augmentés pour toute nouvelle souscription et pour la première fois, son offre d’appel pour une seule personne augmente dans l’Hexagone.

L’offre dite Essentiel (un seul écran à la fois et pas de haute-définition) passe ainsi de 7,99 à 8,99 euros par mois. L’offre Standard (deux écrans simultanés et la haute-définition) voit son prix évoluer de 11,99 à 13,49 euros, soit une hausse de 1,50 euro par mois. L’offre Premium, qui donne droit à quatre écrans simultanés et des programmes en ultra-haute définition, coûtera désormais 17,99 euros par mois, contre 15,99 euros auparavant.

Il s’agit de la troisième augmentation tarifaire concernant les offres standard et premium en France depuis le lancement du service. Il reste encore une inconnue : est ce que les abonnés existants verront un changement dans leur abonnement. A l’heure où nous écrivons ces lignes, ce n’est pas encore le cas, mais l’augmentation ne devrait pas tarder à apparaître sur leur facture.

Sur un compte pré-existant, le forfait auquel on est abonné est toujours affiché au prix précédant la hausse, mais le tarif des autres offres a déjà été mis à jour.

Pour rappel, l’offre Essentiel est incluse pour les abonnés Freebox Delta (peu importe le player) et One. Netflix est également disponible en option pour tous les abonnés Freebox.