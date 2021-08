Hausse des prix Netflix : comment ça se passe pour les abonnés Freebox Delta et One

Free apporte quelques précisions suite à l’augmentation des tarifs de Netflix pour les abonnés Freebox Delta et One, bénéficiant de l’offre Essentiel incluse.

Le géant de SVOD vient d’augmenter ses tarifs en France mais certains abonnés Freebox sont épargnés. L’opérateur de Xavier Niel précise ainsi dans quelle situation se trouvent les abonnés Freebox Delta et One, pour qui la formule Netflix essentiel est incluse.

Pas de hausse de prix pour ceux ayant choisi la formule de base

Pour la première fois depuis son lancement en France, Netflix a revu l’intégralité de ses tarifs, y compris celui de sa formule essentielle en l’augmentant de 1€. Cependant, pour les abonnés Freebox Delta et One choisissant cette formule, rien ne change. Le forfait incluant 1 écran unique et un contenu en SD est toujours inclus sans surcoût.

Pour rappel, l’offre essentiel est désormais proposée à 8.99€ lorsque vous vous abonnez, de quoi redonner encore de l’intérêt à l’offre Freebox Delta, puisque son tarif reste lui inchangé.

Les abonnés aux formules plus chères n’y échappent pas

Cependant, Free offre l’opportunité de passer à des formules supérieures, permettant l’accès à plus d’écrans en simultané et à une meilleure définition. Pour ces derniers, l’augmentation aura bien lieu.

Ainsi, les abonnés qui ont choisi d’upgrader sur Netflix Standard ou Premium passeront aux nouveaux et seront notifiés par email d’ici la fin du mois d’aout. Si vous avez la formule standard, vous paierez 5.5€/mois au lieu de 4€, aujourd’hui et pour les abonnés Premium, l’offre est à 10€/mois facturés au lieu de 8€.

Merci à Anaël