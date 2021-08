iOS : la nouvelle fonction Shareplay, ce n’est pas pour tout de suite annonce Apple

Les utilisateurs d’iPhone, d’Apple TV et de Mac devront faire preuve d’un peu de patience pour bénéficier d’une fonctionnalité phare annoncée pour iOS 15.

Une fonction renouvelant les possibilités de Facetime dont la sortie est repoussée. Annoncée en tant que nouveauté majeure des prochaines versions d’iOS, tvOS et macOS, Shareplay promettait aux utilisateurs de pouvoir réaliser des activités comme regarder un film ou écouter de la musique avec ses proche tout en réalisant un appel visio via FaceTime. L’intérêt réside notamment dans la synchronisation avec tous les appareils Apple au sein du foyer.

De quoi révolutionner la visioconférence et proposer une solution propriétaire proche des watchparty lancées par Prime Video ou Disney+ par exemple dans le cadre du streaming de contenu. Cependant, dans un message à destination des développeurs, Apple annonce que cette fonctionnalité ne sortira pas en même temps qu’iOS 15 comme cela était prévu.

« SharePlay sera désactivé pour le lancement public de cet automne. SharePlay sera de nouveau disponible dans les futurs bêtas et sera lancé plus tard cette année pour le grand public », précise Apple. L’entreprise ajoute : « Nous somme ravis par le niveau d’enthousiasme observé au sein de la communauté de développeurs, et nous sommes pressés à l’idée de proposer SharePlay aux utilisateurs afin qu’ils puissent profiter de leurs applications d’une nouvelle manière, en compagnie de leurs amis et de leur famille. »

Elle a donc été retirée des versions bêta destinées aux développeurs et ces derniers ont été enjoint à la désactiver de leurs applications. Pas de panique cependant, le géant de Cupertino prévoit d’ajouter cette fonctionnalité lors d’une mise à jour durant l’automne.

Source : The Verge