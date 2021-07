Avec la nouvelle offre Free Flex, 4 smartphones affichent un tarif “à la commande” de 1€, mais avec une subtilité

Des smartphone à 1€ chez Free Mobile, enfin presque

Free a annoncé ce matin sa nouvelle formule, nommée Free Flex, pour bénéficier d’un smartphone sans se ruiner. Cette offre est proposée aux nouveaux abonnés qui choisiront le combo Forfait + Mobile, mais aussi aux abonnés actuels via leur espace abonné.

Il y a de nombreuses différences, au bénéfice de l’abonné, entre cette cette nouvelle offre Flex Free et la location qui était proposée précédemment (vous pouvez retrouvez le comparatif sur cette page). Et parmi les différences, il y en a une majeure puisque une cinquantaine de smartphones est proposée, de l’entrée de gamme au très haut de gamme. C’est ainsi que pour la première fois, Free propose des smartphone avec un upfront (la prix affiché à la commande) à 1€. Quatre smartphones sont dans cette catégorie : Le Xiaomi Redmi Note 9, l’Oppo X3 Lite 5G, le Motorola G50 5G et l’Huawei P40 Lite. Ceux ci sont disponibles dans la catégorie “bon plan” de la boutique Free.

Toutefois, il y a une petite subtilité. Si le smartphone reviendra bien à 1€ à la commande au final, il faudra toutefois faire une demande de remboursement une fois que vous l’aurez reçu. Concrètement, en prenant l’exemple du Moto G50 5G, il faudra débourser initialement 51€ et ensuite demander un remboursement de 50€ au constructeur, via la coupon fourni.