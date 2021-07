Quels avantages de la nouvelle offre Flex par rapport à la location chez Free Mobile ?

Ce 6 juillet, c’était mardi Free. L’opérateur a en effet présenté Flex, une version améliorée de l’offre de location qu’il proposait jusqu’à présent à ses abonnés mobiles. Mais quels sont concrètement les avantages de la nouvelle formule ? On vous dit tout.

“La nouvelle façon transparente de s’offrir son mobile”, voilà ce que promet Free avec sa formule Flex annoncée ce mardi 6 juillet dans la matinée. L’opérateur veut en effet proposer une offre plus claire que le subventionnement pratiqué chez ses concurrents, celui-là même qui a toujours donné de l’urticaire au fondateur Xavier Niel en raison de l’opacité autour du prix payé pour le mobile.

Flex reprend les grandes lignes de la location disponible jusqu’à présent chez Free Mobile, mais avec quelques avantages non négligeables. Parmi eux, et pas des moindres, la possibilité d’acquérir à tout moment le smartphone sans surcoût par rapport au prix réel de l’appareil. “En cas d’achat, on ne paye pas son mobile plus cher que son vrai prix“, assure en effet le telco. Notons également la possibilité de résilier le forfait Free, là aussi quand on le souhaite et sans frais supplémentaire. Aucun engagement en somme, que ce soit pour le forfait ou pour le mobile.

Autres aspect notable : Flex ratisse plus large que la location en étant disponible sur davantage de modèles – 45 en tout, y compris des reconditionnés – et accessible à davantage d’abonnés, incluant effectivement ceux à la Série Free – mais toujours pas les abonnés 0 ou 2 euros.