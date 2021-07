A l’occasion du lancement de Free Flex, Free refond entièrement sa boutique en ligne

A nouvelle offre nouvelle boutique en ligne

Free a lancé ce matin Free Flex, qui permet de bénéficier d’un smartphone sous forme de location avec option d’achat à n’importe quel moment, et surtout dont le prix total sera toujours identique au prix du smartphone à l’achat comptant. A cette occasion, il a revu entièrement sa boutique mobile en ligne, et ce sont les nouvelles formules Free Flex qui sont mises en avant. Ainsi, on ne voit apparaitre qu’en tout petit le tarif de smartphone en paiement comptant et en très gros le “loyer” à payer chaque mois.

UN menu déroulant vous permet de trier les smartphones par marques, par prix, par mode de paiement et 4G ou 5G. La dernière rubrique nommée “téléphones” permet de choisir entre les nouveautés, les bons plans, les téléphones neufs ou reconditionnés.

Chaque fiche de smartphone a également évolué dans la présentation. Surtout il n’est plus proposé que deux solutions de paiement : Free Flex, qui permet donc de payer son smartphone en 24 fois sans frais, ou le paiement comptant.