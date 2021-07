Free lance une rubrique dédiée à Free Flex sur le site de l’assistance, avec toutes les questions que vous vous posez

Avec la nouvelle offre Free Flex, beaucoup de choses ont changé pour acquérir son mobile. Afin de répondre à toutes les questions que vous vous posez, Free a intégré une rubrique dédiée à Free Flex sur son site de l'assistance. Tous les sujets y sont abordés

Qu’est-ce que Free Flex ?

Free Flex est une nouvelle solution vous permettant d’acquérir un smartphone en étalant son prix sur 24 mois, sans le payer plus cher.

Est-ce que Free Flex modifie quelque chose à mon forfait ?

Votre forfait mobile ne vous coûte pas plus cher : il reste au même prix et toujours sans engagement.

Vous savez exactement ce que vous payez grâce à des mensualités distinctes : votre forfait mobile d’une part et votre smartphone d’autre part.

Comment s’étale le paiement de mon mobile ?

Vous étalez le paiement de votre mobile sur 24 mois sans aucun frais grâce à la location avec option d’achat. Vous pouvez décider à tout moment d’acheter et devenir propriétaire de votre smartphone. Il vous suffit de régler les mensualités restantes et l’option d’achat depuis votre Espace Abonné.

Puis-je bénéficier de Free Flex ?

Free Flex est disponible avec les forfaits mobile Forfait Free et Série Free.

Pas encore abonné mobile Free ? Découvrez nos offres sur mobile.free.fr. Abonné Forfait 2€ ? Vous pouvez changer pour le Forfait Free en un clic depuis votre Espace Abonné, puis commander un nouveau mobile avec Free Flex. Déjà abonné Forfait Free ou Série Free ? Commandez votre nouveau mobile depuis votre Espace Abonné.



Où puis-je choisir mon mobile avec Free Flex ?

En boutique auprès d’un conseiller : découvrez et testez notre sélection de smartphones désormais disponibles en boutique. Nos conseillers sont là pour vous accompagner. En ligne : depuis notre boutique en ligne.



