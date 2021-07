Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #174

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Billus Gatus pour vous servir !

Rare image de l'installation de puces 1G lors de l'épidémie de peste au Moyen Âge pic.twitter.com/zXTdEMXyYO — Complots Faciles (@ComplotsFaciles) July 3, 2021

L’un des points noirs d’Oqee sur la Freebox Pop. Le problème de l’audio qui joue en dehors de l’interface TV n’a visiblement pas été réglé comme prévu.

A vos risques et périls…

"Bonjouuuur j'ai un laptop avec une carte à puce nominative et je vais pisser en le laissant delock sur mes mails dans le traaaiiinnnn" pic.twitter.com/wdsMQ9zxCL — Turblog (@Turblog) June 30, 2021

Les gamers se reconnaîtront !

Quand j'me suis fait vacciner la dame m'a demandé "vous êtes gaucher ou droitier" pour savoir ou est ce qu'elle me vaccine.

J'ai dit "gaucher mais faites le sur le bras gauche" Je tiens la souris de la main droite… j'suis un geek de merde……. — Etoiles (@AREtoiles) July 5, 2021

Toujours une longueur d’avance. Des enceintes dernier cris !