Le WiFi 6E en approche, l’Europe libère du spectre pour “plus de qualité et de vitesse” chez vous

Pour un WiFi 6E innovant, ultra-rapide, en France et ailleurs dans l’UE.

Après de premières certifications en janvier 2021, le WiFi 6E devrait rapidement apporter de meilleurs débits et une latence réduite pour les utilisateurs grâce à une nouveauté, l’exploitation en plus des bandes 2,4 GHz et 5 GHz, de la bande des 6 GHz. Si la France devait libérer cette dernière en mars dernier, la Commission européenne annonce aujourd’hui “une décision harmonisant l’utilisation de la bande 6 GHz pour les réseaux sans fil dans l’UE, qui prendra en charge un nombre croissant d’appareils, d’applications en ligne et de services innovants”.

Concrètement, cette décision rendra disponible 480 MHz de spectre supplémentaire dans la bande des 6 GHz. “Il doublera presque la quantité de spectre disponible, s’ajoutant aux 538,5 MHz disponibles dans les bandes 2,4 GHz et 5 GHz. Le spectre amélioré réduira la congestion du réseau et augmentera ainsi la vitesse du réseau”, explique Bruxelles.

Et d’ajouter que “rendre plus de bande passante disponible pour les services Wi-Fi est fondamental pour atteindre les objectifs proposés pour “la Décennie numérique pour 2030”, selon laquelle tous les foyers européens devraient avoir une connectivité gigabit.” Autre information, les États membres vont mettre cette bande de fréquences à disposition pour la mise en œuvre du Wi-Fi d’ici le 1er décembre 2021. Début 2022, seulement 20% de tous les produits Wi-Fi 6 livrés prendront également en charge le Wi-Fi 6E, a déclaré en début d’année la Wi-Fi Alliance.

Une norme appréciée et attendue par Xavier Niel

De leur côté, les opérateurs se tiennent prêts. Au lancement de la Freebox Pop en juillet 2020, le fondateur de Free a d’ailleurs expliqué pourquoi sa nouvelle box n’était pas compatible Wi-Fi 6. Xavier Niel a alors confié les problèmes rencontrés lors de tests de cette norme et expliqué attendre le Wi-Fi 6E qui changera bien plus le quotidien des abonnés Freebox.