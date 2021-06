Clin d’oeil : on vous le disait, les auteurs de phishing ciblant les abonnés Free Mobile ne se foulent même plus

Certains auteurs de phishing ne font aucun effort pour passer entre les mailles du filet. L’arnaque présentée ici est un véritable cas d’école.

Nous vous rapportons régulièrement des cas de phishing ciblant les abonnées Free Mobile. Certaines arnaques sont plutôt bien ficelées et peuvent avoir l’utilisateur dans un moment de fatigue et d’inattention. D’autres, au contraire, se révèlent clairement ratées, que ce soit dans la présentation générale, les visuels, le texte, le motif invoqué et le logo.

En matière de ratés, nous avons d’ailleurs notre champion de l’année, ou au moins du mois. Avec comme sujet “xxx@hotmail.fr : Felicitation! Vous ete Accepte”, ça démarre effectivement assez mal pour notre ami. Les chances que l’utilisateur ouvre le message sont particulièrement minces.

Le logo Free Mobile sorti du chapeau, le visuel ne ressemblant à rien, les fautes, les liens intégrés sans rapport avec l’opérateur et le problème d’encodage du message ne feront qu’enfoncer les derniers clous, avant un aller sans retour vers la corbeille.

Parmi les réflexes pour éviter de se faire avoir : vérifier l’adresse d’expédition, l’adresse des liens, la cohérence du message et les fautes plus ou moins nombreuses. On peut également utiliser le texte du message pour voir s’il n’a pas déjà été utilisé dans du phishing signalé.

Pensez enfin à nous indiquer, par e-mail ou via Twitter, les nouveaux cas de phishing ciblant les abonnés Free que vous pourriez recevoir par e-mail ou par SMS. Pensez également à signaler tout site de phishing sur https://phishing-initiative.fr/.