Bouygues Telecom et Red by SFR dégainent des forfaits 100 et 200 Go à prix cassé

Des forfaits mobiles blindés en data pour l’Internet mobile, voilà ce que proposent Bouygues et Red by SFR. Chacun a son petit service en plus.

Jusqu’au 24 juin, la marque low cost de l’opérateur au carré rouge propose un Big Red. Elle commercialise des forfaits 4G 100 et 200 Go à respectivement 12 et 15 euros par mois. Sans engagement, ils comprennent en outre les appels, SMS et MMS en illimité. Le roaming est au programme, avec 8 Go depuis l’UE et les DOM pour le plus petit et 15 Go pour l’autre. En sus, il y a même 100 Go de stockage dans le Cloud de SFR.

Jamais très loin lorsqu’il s’agit d’offres promotionnelles, Bouygues Telecom a deux forfaits 100 et 200 Go à 11,99 et 14,99 euros respectivement. Là encore, il est question des appels, SMS et MMS illimités. Mais également de roaming depuis l’Europe et les DOM, avec des enveloppes de 15 ou 20 Go (selon la formule). En sus, une option TV avec 70 chaînes depuis l’application b.tv sur mobile est offerte pendant un mois, avant de revenir à 3 euros par mois (au lieu de 6 euros).