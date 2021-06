Freebox Pop : Stadia est dès à présent disponible via Chromecast à J-1 de son lancement

Stadia est disponible avant l’heure sur Freebox Pop via la fonction Chromecast. Univers Freebox vous explique comment en profiter.

Stadia, le service de Cloud Gaming de Google, est censé s’ouvrir à de nouveaux appareils dès ce mercredi 23 juin. Celui-ci doit en effet devenir accessible sur les appareils Android TV et Google TV.

D’après les constations d’Univers Freebox, Stadia déjà utilisable sur le player Freebox Pop via la fonction Chromecast. Nous avons en effet réussi à lancer le service et à jouer en castant le contenu depuis un smartphone OnePlus Nord CE 5G et en connectant une manette sans-fil Xbox One (version V3) au player. Le manque de fluidité nous a toutefois rappelé qu’une connexion fibre optique ne sera pas un luxe pour jouer dans de bonnes conditions. Nous avons également essayé avec un player Freebox mini 4K. Sans résultat après plusieurs tentatives.

Comment lancer Stadia via Chromecast sur le player Freebox ?

Pour commencer, il faudra que le smartphone soit connecté au réseau Wi-Fi de la Freebox. Une fois l’application Stadia chargée sur le smartphone et le jeu choisi, un menu permettra de choisir sur quel écran afficher le contenu. Il faudra simplement choisir le player Freebox.

La première fois, Stadia vous invitera à connecter une manette avant de continuer. Il suffira de lancer la procédure à l’aide de la télécommande du player Freebox et de se laisser guider.

Côté manettes, vous pourrez utiliser les contrôleurs Stadia, PlayStation et Xbox.

L’association de notre manette a nécessité moins d’une minute.

Et voilà, c’est parti pour une partie de Super Bomberman R Online.