Choc des smartphones vendus par Free Mobile : Oppo Find X3 Lite ou Samsung Galaxy A42 5G ?

La boutique Free Mobile propose actuellement deux smartphones 5G à 379 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Samsung Galaxy A42 5G et Oppo Find X3 Lite, tous deux affichés à 379 euros grâce à une ristourne de 70 euros sur le second.

L’écran : Oppo



Les deux smartphones profitent d’une dalle AMOLED et proposent des diagonales assez proches. Mais l’Oppo Find X3 Lite offre la définition FHD+ et le taux de rafraîchissement 90 Hz que le Samsung Galaxy A42 5G n’a pas. Il a également un poinçon excentré plus discret que l’encoche goutte d’eau de son rival.

Notre classement :

Oppo Find X3 Lite (6,4 pouces, FHD+, AMOLED, 90 Hz et poinçon excentré) Samsung Galaxy A42 5G (6,6 pouces, AMOLED, HD+ et encoche goutte d’eau)

Performances : Oppo



L’Oppo Find X3 a non seulement un processeur plus véloce, mais également deux fois plus de mémoire vive. Il remporte donc cette manche. Dans les deux cas, la plate-forme retenue donne accès à la 5G.

Notre classement :

Oppo Find X3 Lite (processeur octa-core 2,4 GHz du Snapdragon 765G et mémoire vive 8 Go) Samsung Galaxy A42 5G (processeur octa-core 2,2 GHz du chipset Snapdragon 750G et mémoire vive 4 Go)

La photo : Oppo



En photo, Oppo en propose plus au niveau du capteur principal et du capteur à selfies, mais se sert aussi de capteurs 2 Mégapixels à l’utilité discutable pour gonfler sa fiche technique. Dans les deux cas, on a une configuration photo à l’arrière avec des capteurs additionnels pour l’ultra grand-angle, la macro et le mode portrait. Pas de capteur dédié au zoom optique.

Notre classement :

Oppo Find X3 Lite (64/8/2/2 Mégapixels à l’arrière, 32 Mégapixels à l’avant) Samsung Galaxy A42 5G (48/8/5/5 Mégapixels au dos, 20 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Oppo



Batterie de bonne capacité et charge quatre fois plus performante, Oppo remporte facilement cette manche.

Notre classement :

Oppo Find X3 Lite (batterie 4 300 mAh et charge 65 Watts) Samsung Galaxy A42 5G (batterie 5 000 mAh et charge 15 Watts)

Le choix d’Univers Freebox :