Freebox Pop et mini 4K : une nouvelle mise à jour de myCanal

La plateforme populaire de Canal+ reçoit une mise à jour sur Android TV et améliore l’expérience utilisateur.

Mettre à jour ses applications sur Freebox Pop et mini 4K, c’est nécessaire pour profiter des dernières évolutions ou souvent renvoyer dans les cordes des bugs intempestifs impactant l’expérience utilisateur. C’est le cas actuellement de myCanal. La version Android TV a reçu récemment une nouvelle mise à jour estampillée 5.0.2. Celle-ci apporte des correctifs sur la lecture vidéo et sur le mode expert, ainsi que des améliorations de performance.

Pour ceux qui l’auraient loupé, l’application a largement évolué fin mai, avec une toute nouvelle gestion des profils pour une expérience “encore plus personnalisée”. Le tout agrémenté d’un player amélioré et d’un nouvel accueil enrichi proposant des recommandations. Pour les utilisateurs sur mobile et tablette, la gestion de la fonction de téléchargement a été revue pour télécharger vos contenus deux fois plus vite.

Pour rappel, afin d’effectuer une mise à jour sur la Freebox Pop, il suffit de se rendre dans le Play Store, en cliquant ensuite sur la rubrique “Applications”, puis “téléchargez d’autres applications”. Restera enfin à sélectionner la bulle profil en haut à droite de l’écran puis “Gérer les applications et les jeux”. A noter qu’il est possile également depuis les paramètres d’activer la mise à jour automatique des applications.



Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay. Les abonnés ayant migré vers la Freebox Pop ont également pu profiter de l’option. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test) et sur la Freebox Pop, même si son accès s’avère très restreint.